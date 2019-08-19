Bülent Korkmaz'dan maç sonu açıklaması: Bu galibiyet önemli ama devamını getirmemiz lazım

Karşılaşmada 2 genç ismin ilk kez Süper Lig'de oynadığını kaydeden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor ambiyansta, müthiş bir taraftar desteğiyle oynayan Göztepe'yi yenmemiz önemliydi. Bu galibiyet önemli ama devamını getirmemiz lazım. Savunma anlamında istediklerimizi yapmaya çalıştık. Final paslarını daha iyi yapabilirdik ama başlangıçtan memunum. Geçen sezon Süper Lig'de ilk defa oynayan 2 oyuncu oynatmıştık, bugün de 2 genç oyuncu oynattık. Bu beni mutlu ediyor. Tecrübeli oyuncuların genç oyunculara sahip çıkması önemliydi. Haklı bir galibiyet aldık."