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Bülent Korkmaz: “Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor bir deplasmandan puanla döndüklerini belirterek, ilerleyen haftalarda hücum yönünde daha aktif ve aksiyonlu bir oyun oynayacaklarını söyledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:16
Bülent Korkmaz: “Zor bir deplasmandan puanla dönmek önemliydi"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor bir deplasmandan puanla döndüklerini belirterek, ilerleyen haftalarda hücum yönünde daha aktif ve aksiyonlu bir oyun oynayacaklarını söyledi.


Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Korkmaz, “Zor bir deplasman, iyi bir takım. Sistemi, düzeni hem savunma anlamında, hücum anlamında iyi bir takım. Bu zor deplasmandan puanla dönmek önemliydi. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarı özellikle ikinci gol şanssız bir goldü. Genel anlamda Konyaspor gibi savunmayı iyi yapan bir takıma ilk golü atmak, gol pozisyonuna girmek bizimde hücum aksiyonunun çok iyi olduğunu gösteriyor. İleri ki haftalarda daha da farkı takım olacağımızı herkes görecek. Hücum yönünde daha aktif, daha aksiyonlu bir oyun oynayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:16
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