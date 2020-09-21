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Aktüel Bülent Evcil ile Merve Kocabeyler, müzik festivalinde sahne aldı
Aktüel

Bülent Evcil ile Merve Kocabeyler, müzik festivalinde sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:12:28 -
Bülent Evcil ile Merve Kocabeyler, müzik festivalinde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Flüt sanatçısı Bülent Evcil ile arp sanatçısı Merve Kocabeyler, "48. İstanbul Müzik Festivali"nde aynı sahneyi paylaştı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalde sahne alan sanatçılar, seçkin bir repertuvarı müzikseverler için yorumladı.

Kayıtları Şerefiye Sarnıcı'nda yapılan konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlandı.

İkili, konserde Christoph Willibald Gluck, Gabriel Faure, Jacques Ibert, Ekaterina Walter-Kühne, Giulio Briccialdi, Claude Debussy, Maurice Ravel, Pietro Morlacchi'nin eserlerini yorumladı. Genç sanatçılar, yaklaşık bir saat süren konserdeki bazı eserleri flüt ve arp için yaptıkları düzenleme ile seslendirdi.

"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" temasıyla gerçekleşen festival konserlerinin tümüne festivalin dijital platformu üzerinden bir ay süresince erişmek mümkün olacak.

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