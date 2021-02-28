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Gündem Bülent Ersoy'a çok sert 'kürk' tepkisi: Sırtında ceset taşıyor
Gündem

Bülent Ersoy'a çok sert 'kürk' tepkisi: Sırtında ceset taşıyor

Bülent Ersoy'un giyerek poz verdiği 450 bin liralık kürkünün yapılabilmesi için 55 tilkinin derisinin diri diri yüzüldüğü iddiası, hayvanseverlerin sert tepkisine sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 22:10:00 - 2021-02-28 22:11:43
Bülent Ersoy'a çok sert 'kürk' tepkisi: Sırtında ceset taşıyor

Bülent Ersoy'un, tilki derisinden yapılmış 450 bin liralık kürkle yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Ona tepki gösterenlerden birisi de geçtiğimiz günlerde Netflix çıkışıyla gündeme gelerek linç edilen Seksenler'in oyuncusu Özlem Balcı oldu.

'Satın alındıkça yüzlercesi daha öldürülüyor'

"Ben hayvanları canlı iken seviyorum." diyen Balcı, "Bülent Ersoy’un kürk haberini okuyunca içim çok acıdı ve günlerce 55 tilkiye ağladım. Bir insan nasıl olur da sırtında 55 adet ceset taşıyabilir. Vicdanı nasıl rahat ediyor? Kürk satın alındıkça ihtiyaç sebebi ile yüzlercesi daha öldürülüp piyasaya sürülüyor. Kürk satmak satın almak da suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

'Allah’ın bizlere emanet ettiği sessiz kullara zarar vermeden onları incitmeden yaşamak insan olabilmek zor değil!'

Balcı sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir sokak köpeğinin yarasını iyileştirmek için aylarca emek harcarken birisinin çıkıp kürk giyip mutlu olmasını adaletli bulmuyorum. Keşke vicdanlı ve iyi kalpli insanların yaşadığı dünya ayrı olsa, kötüler öteki tarafta kalsa ve biz ayrı gezegenlerde yaşasak."

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