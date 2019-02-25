Bülent Eczacıbaşı: “Kadınların işe alım oranını yüzde 50’ye getirmek istiyoruz"

Kadınların özellikle Türkiye’de olması gerektiği yerde olmadığını ifade eden Bülent Eczacıbaşı, "Kadınların işe alınma oranını yüzde 50’ye getirmek istiyoruz. Henüz bu hedefe ulaşamadık ama bu hedef yönünde ilerliyoruz” açıklamalarında bulundu.

İstanbul Modern’de “birliktebiz Buluşmaları: Sanatta Yaratıcı Özne Olarak Kadın” paneli, İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu moderatörlüğünde sanatçı İnci Eviner, akademisyen Prof. Dr. Fatmagül Berktay ve yazar Feride Çiçekoğlu’nu ağırladı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açılış konuşması ile başlayan buluşma, sanat üretiminde cinsiyetçi ayrıma dikkat çekerek, kadın sanatçıların yaşadıkları zorluklar ve yetersiz temsiliyetlerini ele alarak, konuyu kamuoyunun gündemine taşımayı hedefledi.

Panelin açılışında bir konuşma yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Kadınların işe alınma oranını yüzde 50’ye getirmek istiyoruz. Henüz bu hedefe ulaşamadık ama bu hedef yönünde ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Kadının pek çok alanda; toplumdaki yeri, topluma, siyasete, ekonomiye katılımı açısından olması gereken yerde olmadığını ifade eden Eczacıbaşı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kadınınpek çok alanda, olması gereken yerde olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda bizlere, özel kesim kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken çeşitli programlarımız ve hedeflerimiz var. Bu hedeflere erişmek için koyduğumuz bazı kilometre taşları var. Bir örnek vermek gerekirse, her açıdan fırsat eşitliğini sağlamak için topluluğumuzda çalışmalarımız var. Örneğin işe alımlarda kadın- erkek ayrımını tamamen yok etmek, tümüyle yok etmek. Hatta kadınlara eşit başvurularda öncelik sağlayanbir hedefimiz var. Böylece kadınların işe alınma oranını yüzde 50’ye getirmek istiyoruz. Henüz bu hedefe ulaşamadık ama bu hedef yönünde ilerliyoruz. Aynı şekilde beyaz yakalılarda kadınlar için hedefimiz var. Yönetim kademelerinde kadınlar için hedeflerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda elde edeceğimizden hiç kuşkum yok. Bir çok özel kesim kuruluşuda benzer programları yapıyorlar" dedi.

Bu sorunun Türkiye’ye özgü bir sorun olmadığını dile getiren Eczacıbaşı, "Çünkü bu bir dünya sorunu. Hatta bu yüzyılın en önemli sorunlarından biri olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliğinin erkek çocuklar ve kız çocuklar arasında fırsat eşitliğinin her alanda sağlanması. Bundan dünyanın kazanacağı çok şey var. Dünya için yaşamsal bir sorunu olan sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanların geleceğini tehdit eden bir sorun haline dönüştüğünü biliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda bile kadın sorunun çok önemli bir rolü olduğu araştırmalarla tespit edilmiş durumda. Hatta öyle ki kadın erkek fırsat eşitliği sağlanamadığı takdirde, insanların sürdürülebilirlik hedeflerine erişemeyeceği, Birleşmiş Milletlerin koymuş olduğu sürdürülebilirlik küresel hedeflerine de erişemeyeceği açıkça ortada. Böyle önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Bu konuda ne yapılabilirse onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.