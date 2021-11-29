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Siyaset Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa ne olur?" sorusuna dikkat çeken cevap!
Siyaset

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa ne olur?" sorusuna dikkat çeken cevap!

İngiliz BBC'ye konuşan Bülent Arınç, "Bugün seçim olsa ne olur, öngörünüz nedir?" sorusuna karamsar cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 09:20:00 -
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa ne olur?" sorusuna dikkat çeken cevap!

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, İngiliz BBC'ye konuk oldu.

Türkiye ile ilgili sorulara yanıt veren Arınç, burada gündemle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçimler için de konuşan Arınç, olası bir seçim ihtimaline ilişkin sorulan soruya, net cevap vermekten kaçındı.

"Bugün göremiyorum"

"Bugün seçim olsa ne olur, öngörünüz nedir?" sorusuna Arınç "Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı. Eskiden pencereden baktığım zaman 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasını görebiliyordum.

"AK Parti'nin başarılı olmasını istiyorum"

Bugün göremiyorum. Siz görebiliyorsanız bana da söyleyin. Şu anda göremiyorum ama ben AK Parti'nin başarılı olmasını istiyorum, başarılı olacağına inanıyorum." ifadeleriyle cevap verdi.

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Yorumlar

m ali k

bülent,damatdan ne haber,bizim köyün imamı hale içeride,adaletin içine s.ctınız...
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M.Ali Şahin

Herşeyi ve her yeri gören çok bilmiş adam bunu göremiyor pompaciyi görüyor eve temizlik yapmaya gideni görüyor ama bunu göremiyor bu çok bilmiş için bir şarkı tavsiye ediyorum bolbol dinlesin Penceresiz kaldım anne. Haydi bakalım bilo.
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