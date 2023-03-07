Bülent Arınç'tan Amedspor açıklaması! 'Birilerinin planı olabilir'

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, futbola yakışmayan olayların yaşandığı Amedspor-Bursaspor maçına ilişkin açıklamada bulundu.

Arınç, "Söz konusu taraflar arasında geçmişte yaşananlar herkesin malumudur. İki tarafın da sporun ruhuna aykırı yaklaşımları kabul edilemez." diyerek iki takım taraftarının geçmişten süregelen çatışmasını hatırlattı.

Hafta sonu yaşanan olaylara değinen Arınç, "Tribünler de sokaklar ve meydanlar gibi hukuki sınırlar dahilinde her türlü eleştiri ve protestoya sahne olabilir. Ancak Pazar günü ve geçmişte yaşananları bu kapsamda değerlendirmek mümkün değildir." dedi.

Bülent Arınç maçın tekrarlanması gerektiğini belirterek, "Tarafların birbirleri ile oynadıkları müsabakaların eşit ve adil şartlar altında olmadığı açıktır. Ne Bursaspor'un ne de ligin ilk yarısında Amed Sportif'in galibiyeti haklı bir galibiyet değildir. Sporu bu çatışma alanının dışına çıkarmak ve sükuneti sağlamak adına tarafların birbirleri ile olan maçları tarafsız bir sahada tekrar edilmelidir." şeklinde konuştu.

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'Birilerinin planı olabilir'

Olayların provokasyon sonucu yaşandığını söyleyen Arınç, şöyle devam etti:

Ülkemiz seçime giderken din, dil, ırk ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapmak, fikir ayrılıklarını körüklemek veya tarafları farklılıkları üzerinden birbirine hasım durumuna getirmek birilerinin planı olabilir, işlerine yarayabilir. Bu provokatif eylemlere ve bu eylemlerin toplumda yaratacağı muhtemel çatışmalara izin vermemek için yetkililerin daha sorunlu davranması gerekir.