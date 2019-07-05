Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucusu Bülent Arınç, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ali Babacan ile ilgili olarak, "Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız" dedi.

Bülent Arınç, savcıların yanlış yaptığını belirterek "Bu savcılar hukuku biliyorlarsa bence sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümete karşı yanlışın içindeler. Hukuken de yanlış, siyaseten de yanlış. Sayın Babacan 14 yıldır bakanlık yaptı. 2002'de benden önce. Ben Meclis Başkanıydım. Bir bakanın yargılanması konusunda Anayasa'da özel hükümler var bu bir. Bunu sayın savcının bilmesi lazım. İkincisi bu bakana herhangi bir suçlama varsa, sayın savcım şunu bilsin, Bakanlar Kurulu'nda ortak sorumluluk esastır. Bunu düşünsün, aklını başına alsın. Bakanlık yaptığına, görevinden dolayı suçlamalar olacaksa bütün Bakanlar Kurulu'nu ortaya koyacak uygulama yapması lazım. Eğer Babacan'ın yeni parti kurmak iddiasına karşı böyle bir tehdit öngörülorsa Babacan'ın parti kurmasını hızlandırırsınız. Yargı reformu stratejisi çok önemlidir. Sayın Abdulhamit Gül başarılı bakanımız. Lekelenme hakkı dedi. Önce ciddi mi diye ona bakacaklar" dedi.