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Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın köşesinde kaleme aldığı; "Abdullah Gül'ün parti kuracağı" iddiaları gündemdeki yerini korurken, Bülent Arınç; 'Abdullah Gül parti kurup sizi çağırırsa katılır mısınız?' sorusuna; "Hayır" diyerek net cevap verdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:21

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak, 31 Mart seçim sürecini, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün parti kuracağı iddiası üzerinden değerlendirmiş; Abdullah Gül'ün "5. ayın 5’inde 55 vekille parti kuracağını, kurulacak yeni partiye diğer partilerden katılım olacağını, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin de partide yer alacağını kaleme almıştı.

Dilipak’ın iddiaları konuşulurken, dikkat çeken bir yazı da Abdullah Gül’ün yakın arkadaşı olduğu bilinen gazeteci Fehmi Koru’dan geldi. Koru, yeni parti kapısının hep açık tutulması gerektiğini söyleyerek iddiaları güçlendirdi.

Yeniakit.com.tr, Abdullah Gül'ün parti kuracağı iddialarını Bülent Arınç'a sordu. Arınç, sorumuza naifçe kızarak cevap verdi:

"Burayla ilgisi olmayan şeyler güzel kardeşim. Biz Ankara'nın Kültür-Tarih varlığından bahsediyoruz. Sen Abdullah Gül'den bahsediyorsun"

Peki Abdullah Gül parti kurup sizi çağırırsa kabul eder misiniz? sorumuza da; "Hayır" diyerek net bir cevap verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
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