Bülent Arınç'tan Abdullah Gül değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den ne kadar bu kadar korkuyorlar' şeklindeki ilginç sorusunu değerlendiren Arınç, bunun yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye bir cevap olabileceğini söyledi. AK Parti adına ise bir korku olmadığını ifade eden Arınç, AK Parti'nin yoluna devam ettiğini kaydetti.

"Abdullah Gül'ün kırgınlık yaşadığını düşünüyorum"

Abdullah Gül'ün ayrılığına fevkalade üzüldüğünü belirten Arınç, ne olursa olsun Gül'ün karşıya geçmemesi gerektiğini ifade etti. Abdullah Gül'ün kırgınlık yaşadığını düşündüğünü söyleyen Arınç, kendisinin de kızgınlıkla birçok tweetler attığını ama FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, ve AK Parti'de olunması gerektiğini söylediğini belirtti.

AK Parti'nin gövdesinin çok sağlam olduğunu ifade eden Bülent Arınç, bu gövdenin güçlendirileceğinin altını çizerek yıpranılsa da sürekli hamle yapılacağını vurguladı.

"Biz AK Parti'yi, sayın genel başkanımızı mutlaka yüzde 50'nin üzerine çıkaracak potansiyele ulaştırabiliriz." değerlendirmesinde bulunan Bülent Arınç, nerede bir yanlış veya eksik varsa onu gidereceklerini belirtti ve ekran önünde 'şurada bu yanlış var' derse muhalefete koz vermiş olacağını söyledi.

Arınç'tan 'müjde' açıklaması

Bülent Arınç, yarın açıklanacak müjde ile ilgili de "Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şeyi ben bilsem bile ahlaken söylememem lazım." dedi, müjdeyi bilmediğini de sözlerine ekledi.

Galip olan beklentinin ekonominin zenginliği ile ilgili olabileceğini kaydeden Arınç, "Karadeniz'de doğalgaz, Akdeniz'de bir gelişme olduysa inşallah yarın duyacağız. Türkiye kazanırsa hepimizin sevinmesi lazım." diye konuştu.