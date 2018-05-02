Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi!

Bülent Arınç, CHP'de adayın henüz belli olmaması ve İYİ Parti'de Meral Akşener'in aday olması ile ilgili "Hoş bir tablo değil, kazanacak bir tablo da değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz."derken, aklındaki anketi açıkladı "Yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."

"TAYYİP BEY'İN KARŞISINDA İKİNCİ TURA KALACAK GÜCÜ YOK"

"Ancak milletvekili seçiminde bir ittifak yaparlarsa bir şey çıkar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey’in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok.

"ABDULLAH BEY OLSA YİNE TAYYİP BEY KAZANIRDI"

Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır."