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Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimleri ilk turda kazanacağını söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 12:12
Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, verdiği röportajda 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin görüşlerini anlattı. 

“Sayın Arınç, tamam aktif siyasette değilsiniz ama bunca yılın tecrübesiyle, muhalefetteki durum hakkındaki yorumlarınızı da rica edeceğim. Ana Muhalefet Partisi’nde henüz aday belirlenmedi. Diğer tarafta İyi Parti’de Meral Akşener aday... Ne dersiniz bu tabloya?” sorusuna cevap veren Arınç, “Hiçbir şey demem... Hoş bir tablo değil, kazanacak bir tablo da değil. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan ancak milletvekili seçiminde bir ittifak yaparlarsa bir şey çıkar. Ordan menfaat elde ederler. Yoksa Tayyip Bey’in karşısında hangisi olursa olsun ikinci tura kalacak gücü yok. Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır." dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:12
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bülent Arınç

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