0553 313 94 23

Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

Bir süredir Ankara kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu AK Parti içindeki 'AKP’liler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları dolaşmakta. Peki Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

22 Şubat 2019 Cuma 14:30
Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

Bir süredir Ankara kulislerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın da aralarında bulunduğu AK Parti içindeki 'AKP’liler tarafından yeni parti kurulacağı iddiaları dolaşmakta. Peki Eski Meclis Başkanı Bülent ArınçAbdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılan kişilerin yeni bir parti kurabileceği iddialarına ilişkin "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri. Bu yaşımdan sonra bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka seçeneğim yok" dedi.

"Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim"

Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığı içeresinde olduklarına ilişkin iddialarla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Bugün bunlar çok yazılıp konuşuluyor. Ben AK Partiliyim ve AK Partili olmaya devam edeceğim. Ben onların içerisinde bulunduğu şartları çok iyi bilen ve onların hukukunu gözetmeye çok gayret eden bir insanım. Onların yaşadıklarını Türkiye'de başkaları yaşasaydı daha farklı tepkiler verirlerdi. Ben herkesin hem özel hayatına, hem kişiliğine saygı duyulmasını istiyorum. Bu partide en küçük hizmeti yapmış olandan en büyük hizmetleri yapmış olanlara kadar, reddedilmeden, üstü kapatılmadan, trollerin ağzında parçalanmaya götürülmeden herkese kucak açılması ve onlara değer verilmesini arzu ediyorum. Bu yapılmazsa bu dedikoduların arkası kesilmez. Herkes her şeyi söyler. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Ben AK Parti'den kim ayrıldıysa arkasından 'Oh oldu, ne iyi oldu da gittiler' dememiş bir insanım."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:30
  1. Ankara
  2. Bülent Arınç Abdullah Gül’ün kuracağı partide yer alacak mı?
  3. Abdullah Gül yeni parti
  4. abdullah gül yeni parti ismi
  5. ahmet davutoğlu yeni parti
  6. ali babacan ahmet davutoğlu abdullah gül yeni parti ismi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    1. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    2. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    3. “Clapper sinema ve televizyon..
    4. Yaya geçidinde halay çektiler
    5. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    6. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    7. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    8. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    9. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    10. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    11. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    12. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    13. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    14. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    15. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    16. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    17. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    18. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    19. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    20. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    21. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    22. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    23. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    24. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    25. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    27. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    28. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    29. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    30. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...