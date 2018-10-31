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Bülent Akarcalı: Suud yapısı ortadan kaldırılmalı

Eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Suudi ailesinin Cemal Kaşıkçı cinayetinin bedelini ödemesi gerektiğini söyledi ve "Suud yapısı ortadan kaldırılmalı" şeklinde tepki gösterdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:01
Bülent Akarcalı: Suud yapısı ortadan kaldırılmalı

 yeniakit.com.tr 

A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan eski bakanlardan Bülent Akarcalı, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen 'Cemal Kaşıkçı' cinayetine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuyla ilgili kritik açıklamalarda bulunan Bülent Akarcalı Suudi Arabistan'ın kukla ve küstah yönetim yapısınını ortadan kaldırılmasının gerektiğini vurguladı.

"Suud yapısı ortadan kaldırılmalı"

İlahi adeletin tecelli etmesiyle cinayeti ellerine yüzlerine bulaştırdığını belirten Akarcalı, "Suud yapısı ortadan kaldırılmalı" dedi. Suudilerin cinayet planına nişanlısı Hatice Cengiz'in takıldığını ifade eden Akarcalı, girişinin ardından çıkışı için dublör ayarlanmasıyla işin içinden çıkacaklarını vurguladı.

'Hami'den Haramiye dönüştüler

İslam dünyasının uyandırılması gerektiğini ifade eden Akarcalı, "Bu cinayetin küstahlığın zirvesidir." dedi ve  Bu cinayetle dünyayı takmamadığını gösterdiğini ifade etti. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir cinayetin olmadığını belirten Akarcalı "Bunu ne Hitler, ne Stalin yaptı. Dünya tarihinde böyle bir olay yoktur." dedi  Mekke ve Medine'nin hamiliğini yaptığını ifade eden Akarcalı "Hamilikten haramiliğe dönüştüler" diye konuştu.

 

"Suud ailesi bunu ödemeli"

Suudi Arabistan'a uluslararası baskı yapılması gerektiğini ifade eden Akarcalı "Suudi Arabistan bu cinayetin ve pervasızlığın bedelini ödemeli." şeklinde yorumda bulundu. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 22:01
  1. Bülent Akarcalı
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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