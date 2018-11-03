Bulaşık makinesine limon koyarsanız...



Kullanmış olduğunuz limonu bulaşık makinenizin çatal bıçak gözüne sıkıştırdığınızda bulaşıklarınızı pırıl pırıl parlatacak ve bulaşıklarınızın güzel kokmasını sağlayacaktır.

Mutfaktaki balık kokusunu önlemek için bir kapta 1 çay bardağı su, 2 yemek kaşığı sirkeyi kaynatınız.

Ellerinizi daha balık ayıklamadan limonla ovarsanız, koku ellerinize hiç sinmez.

Mutfak evyesini parlatmak için de limon iyidir. Lavaboya karbonat döküp limonla ovun. Hem kirlerin kaybolduğunu hem de lavabonuzun parladığını göreceksiniz.

Tıkanık boruların açılması için ise iki litre su, yarım su bardağı sirke, dört yemek kaşığı karbonat yeter.

Dört yemek kaşığı karbonatı lavabonuza dökün. Üzerine yarım su bardağı sirke ilave edip iki litre kaynar suyu lavaboya boşaltın. Haftada bir gün bunu yaptığınızda tıkanıklık sorununuz olmayacaktır.