Bulaşık makinesi parlatıcısı hangi alanlarda kullanılır? Bulaşık makinesi parlatıcısı ile temizlik
Bulaşık makinesi parlatıcısının yalnız bulaşıkları parlattığını düşünür fakat durum böyle değildir. Bulaşık makinesi parlatıcısı ile leke temizleme mutfaktan banyoya kadar farklı pek çok yerde kullanılır. Peki, bulaşık makinesi parlatıcısı mutfak dışında hangi alanlarda kullanılıyor ve nasıl sonuçlar veriyor? Bulaşık makinesi parlatıcısı ile temizlik önerileri
Bazı durumlarda kimyasal olan bu temizlik ürünleri sonuç vermez. Bulaşık makinesi parlatıcısıyla leke temizleme günümüzde tercih edilen leke temizleme yöntemleri arasındadır. İnatçı lekelerin temizlenmesinde bulaşık makinesi parlatıcısı muhteşem bir çıkarıcıdır. Bu ürün yalnız halı ve kıyafetlerde değil pek çok farklı yerde de kullanılır. Bulaşık makinesi parlatıcısı deyip geçmeyin! Temizlik için hangi alanlarda kullanabileceğinizi duyduğunuzda çok şaşıracaksınız!
Bulaşık parlatıcısı ile banyo temizliği: Derz araları temizliği, duşa kabin temizliği artık daha kolay. Bulaşık makine parlatıcısı ile halı silmek birçok kez denediğim pratik temizlik tüyolarından. Gerçekten işe yarıyor. İşte diğer detaylar haberimizde...
Bulaşık makinesi parlatıcısının leke temizlemede etkili olduğu yerler
-Seramik derz temizliği gelir.
-Fırın, ocak vb. çelik aletleri tertemiz yapar.
-Muhteşem bir halı temizleyicisidir.
-Gömleğe dökülen çay ve kahve lekesine anında müdahale ederek bulaşık makinesi parlatıcı yardımıyla çıkarmak oldukça kolaydır.
Bulaşık makinesi parlatıcısı ile temizlik
- Bulaşık makinesi parlatıcısının kullanıldığı alanlar
- Bulaşık makinesi parlatıcısı, seramiklerin arasındaki derzlerin temizliği için ideal ürünlerin başında geliyor. Ayrıca kirli balkon derzlerinin temizliğinde dahi kullanılabiliyor.
- Başta fırın ve ocak olmak üzere evinizdeki çeşitli çelik aletleri pırıl pırıl yapıyor.
- Gömleğe dökülen kahve ve çay lekelerine bulaşık makinesi parlatıcısı ile anında müdahale ederseniz etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Gömleğin yanı sıra birçok açık renkli kıyafette de aynı etkiyi gösteriyor.
- Bulaşık makinesi parlatıcısı aynı zamanda harika bir halı temizleyicisi özelliği taşıyor. Her türlü lekeyi temizleme konusunda en büyük yardımcınız olacağından hiç şüphe yok!
- Mutfak dolaplarını ve mutfak tezgahını bulaşık makinesi parlatıcısı ile silerseniz kısa sürede parlak bir görünüm kazandığını görebilirsiniz.
- Perde ve tüllerinizi çamaşır makinesine atarken makinenin deterjan kısmına bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyerek tertemiz olmalarını sağlayabilirsiniz.
- Cam silerken de bulaşık makinesi parlatıcısı size destek oluyor. Özellikle bulaşık sabunu ve ılık su ile beraber kullandığınızda parlatıcının etkisini artırabilir, pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz.
- Sadece pencerelerinizin camlarında değil duşakabininizde oluşan lekeleri gidermek için de bulaşık makinesi parlatıcısından yardım alabilirsiniz.