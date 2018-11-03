Bulaşık deterjanınızı kendiniz hazırlayın...



Su, zeytinyağ sabunu, 1 yemek kaşığı boraks, 1 yemek kaşığı karbonat bunun için yeterli.

Az miktarda kaynamış suyu ocağın üzerinde bulunan yapışmaz teflon tencerenize koyun. İçine sabunu rendeleyip ekleyin ve iyice jel haline getirin. Sonrasında bir kaşık boraks ve bir kaşık karbonat ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tamamıyla jel kıvamına gelen deterjanı cam bir kavanoza alın.



Sertleşmemesi için üzerine bir miktar su ekleyebilirsiniz.



Bulaşık makineniz için de limonlu toz deterjan yapmak elinizde..

Bir yemek kaşığı boraks, bir su bardağı limon tuzu (taneli ise dövebilirsiniz.), 20 damla limon yağı veya portakal yağı.



Tüm malzemeleri karıştırın. Her yıkamada deterjan gözüne bir yemek kaşığı ekleyin. Hepsi bu..