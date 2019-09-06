0553 313 94 23

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi görevine başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığa atanan Kaymakam Mehmet İlidi, görevine başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:49
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi görevine başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığa atanan Kaymakam Mehmet İlidi, görevine başladı.


Cumhurbaşkanlığının 2019/268 sayılı kararnamesi ile Tuzlukçu Kaymakamlığı’ndan Muş’un Bulanık Kaymakamlığına atanan Mehmet İlidi, kente gelerek göreve başladı. Makamında açıklamalarda bulunan İlidi, "Bulanık ilçesine yeni geldim. Vatandaşlardan gelen taleplere açığım. Daha önce Bulanık’ta aylık toplantılar yapılıyordu. İlla bir ayı beklemek zorunda değiller. Kapım her gün her vatandaşa açıktır. Kim olursa olsun kapım herkese açık olacak. Bir makuliyet çerçevesinde bütün taleplere cevap vermeye çalışacağız. Kim olursa olsun makul taleple şahsi işlerle kimse gelmesin. Ben bu bölgenin çocuğuyum, Ağrılıyım. Ben bu bölgenin sorunlarını üç aşağı beş yukarı biliyorum. Benim buradaki görevim halka hizmet etmektir. Ayrıca devlet ile vatandaş arasındaki bağ olacağım. Ziyaretime gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu
    1. İçişleri Bakanı Soylu,..
    2. Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim..
    3. CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık..
    4. İHA’dan Isparta çıkartması
    5. İlçe müftüsü yedek yerleştirme..
    6. Apartmanda çıkan yangın korkuttu
    7. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    8. Çanakkale'de kafede oturan iki gence..
    9. Trafik kazası 2 yaralı
    10. Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer..
    11. AK Parti’li Muş: “CHP’nin HDP’ye..
    12. İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi
    13. Lyle Foster: Falcao tam bir canavar!..
    14. Erol Bedir'den Terim ve 19:05 yorumu
    15. "Benim Altındağım" fotoğraf..
    16. Kdz. Ereğli’de Banu Uzun için kök..
    17. "Seçimlerde oy kullanma dışında tüm..
    18. Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    19. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    20. "Hiçbir hukuki gerekçe yok"
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim