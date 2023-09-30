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Spor Buksa attı, Antalyaspor kazandı!
Spor

Buksa attı, Antalyaspor kazandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 20:07:00 -
Buksa attı, Antalyaspor kazandı!

Deplasman da İstanbulspor’u ikinci yarı Adam Buksa’nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Antalyaspor’da dikkatleri üzerine çeken Polonyalı golcü, takıma damga vuran isim oldu.

Antalyaspor’un kiralık olarak Lens’ten kadrosuna kattığı Adam Buksa gollerini atmaya devam ediyor. Oynadığı son 3 maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla taraftarlardan övgüleri toplarken Nuri Şahin’den de alkış aldı.

Sezon başında Lens’ten kiralık olarak takıma katılan Buksa, gol krallığında Thiam’ın ardından 3. Sırada bulunuyor.

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