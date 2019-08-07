Buket Görgülü Öztunç kimdir? Buket Görgülü Öztunç eşi kim? CHP’li belediyelerde akraba skandalı bitmiyor. CHP'de eş-dost-akraba ataması skandalına bir yenisi daha eklendi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, CHP’li Çankaya Belediyesinin belediye iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

CHP’li belediyelerde akraba skandalı bitmiyor. CHP'de eş-dost-akraba ataması skandalına bir yenisi daha eklendi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, CHP’li Çankaya Belediyesinin belediye iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, CHP’li Ankara Çankaya Belediyesinin şirketlerinden Çankaya Belde A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi çıktı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine göre, Buket Görgülü Öztunç, 28 Haziran 2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

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