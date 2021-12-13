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Aktüel Buket Aydın'ın derdine bak! Allah başka dert vermesin!
Aktüel

Buket Aydın'ın derdine bak! Allah başka dert vermesin!

Sunucu Buket Aydın, bir magazin programında yaptığı açıklamalarla "Senin derdini sevsinler" dedirtti. Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çeken Buket Aydın, "Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum, çünkü şu anda alamazdım" ifadelerini kullanarak toplumdan ne kadar kopuk olduğunu gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:59:00 -
Buket Aydın'ın derdine bak! Allah başka dert vermesin!

 

Sunucu Buket Aydın, bir magazin programında yaptığı açıklamalarla "Senin derdini sevsinler" dedirtti. Programda lüks markalara ait ürünlere olan ilgisi sorulan Aydın'ın, aldıktan sonra uykularını kaçıran bir parçası olup olmadığı merak edildi. Buket Aydın, 2. Sayfa programında çantalara olan sevgilisini dile getirerek daha önce aldığı çantalardan dolayı memnuniyetinin altını çizdi.

"Dolar, euro yükseldi, bazı çantaları iyi ki almışım"

Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çeken Buket Aydın, "Özellikle de biliyorsunuz dolar ve euro yükseldi. O yüzden o fiyatlara girmeyeyim. Eskiden daha kolaydı bunları almak. Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum çünkü şu anda alamazdım. Birtakım çanta markaları var biliyorsunuz bunlar klasik, 20 sene sonra da yatırım gibi satsanız aynı fiyata satabiliyorsunuz. Severim ben, para da veririm." dedi.

 

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Yorumlar

Ziya

Vay üzüldüm gözlerim yaşardı ben şimdi üzüntüden nasıl yaşarım hanım efendi çanta alamamış devlet büyüklerimize duyurulur (Adamların derdine bak yaaa cantaaaaaaaa alamamisssssssss)
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Selim

Herkesin derdi kendine. Sizi bu hale düşürenlerle uğraşmadığınız sürece daha da kötüsü olacak. Bu işin sonucu şuna varacak. Bacım biz ekmek alamıyoruz sen zeytin alamıyorum diyorsun diyeceksiniz.
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