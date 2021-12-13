Buket Aydın'ın derdine bak! Allah başka dert vermesin!

Sunucu Buket Aydın, bir magazin programında yaptığı açıklamalarla "Senin derdini sevsinler" dedirtti. Programda lüks markalara ait ürünlere olan ilgisi sorulan Aydın'ın, aldıktan sonra uykularını kaçıran bir parçası olup olmadığı merak edildi. Buket Aydın, 2. Sayfa programında çantalara olan sevgilisini dile getirerek daha önce aldığı çantalardan dolayı memnuniyetinin altını çizdi.

"Dolar, euro yükseldi, bazı çantaları iyi ki almışım"

Dolar ve euronun yükselmesiyle birlikte çanta alamadığına dikkat çeken Buket Aydın, "Özellikle de biliyorsunuz dolar ve euro yükseldi. O yüzden o fiyatlara girmeyeyim. Eskiden daha kolaydı bunları almak. Bazı aldığım çantaları iyi ki almışım diyorum çünkü şu anda alamazdım. Birtakım çanta markaları var biliyorsunuz bunlar klasik, 20 sene sonra da yatırım gibi satsanız aynı fiyata satabiliyorsunuz. Severim ben, para da veririm." dedi.