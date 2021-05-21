  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Heniye: Milletimizin nasıl uyandığını gördük
Polis ve jandarmayı 27 bin defa arayan kişi gözaltına alındı
BM'den 'Libya' çağrısı: Tüm bölgeyi tehdit ediyor
Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a taziye ziyareti
Siyaset Buket Aydın'dan Ali Babacan'a: Size iki yüzlü ifadesini kullanıyorlar
Siyaset

Buket Aydın'dan Ali Babacan'a: Size iki yüzlü ifadesini kullanıyorlar

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı ihanet itirafı soruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 23:42:00 - 2021-05-21 23:57:27

Buket Aydın canlı yayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin göbeğindeyim" diyen Ali Babacan'a "Size iki yüzlü diyorlar" sorusunu yöneltti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programına konuk oldu.

AK Parti milletvekili iken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesinin göbeğindeyim" ifadeleriyle sosyal medyadan tepki toplayan Babacan, canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Buket Aydın: Size iki yüzlü ifadesini kullanıyorlar

Aydın, Babacan'a "Şimdi bu durum özellikle AK Parti ve AK Parti'ye yakın çevrelerde çok sert bir biçimde eleştirildi. Siz Abdullah Gül ile görüşmeler yaparken bir taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiniz. Bu gündeme geldi. Ve buradan yola çıkarak size "İki yüzlü" ifadesini kullanıyorlar Twitter'da çokça. Bunu biraz açar mıyız? Yani siz tam olarak bunu anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? O süreç nasıl yaşandı? Çünkü öyle bir hal oldu ki sizin siz bir taraftan Abdullah Gül'ün adaylığıyla uğraşırken diğer taraftan Erdoğan'ın adaylığı için imza veren bir kişi olarak sosyal medya çevrelerinde yankı buldunuz. Biraz daha açarak anlatmamız mümkün mü?" diye sordu.

Babacan, soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Bütün Türkiye'nin propaganda aygıtıyla benim söylediklerimin üzerine odaklanması da bir başka dikkat edilmesi gereken bir husus öncelikle. Ve bunun da tabi bizzat Sayın Erdoğan tarafından yönetiliyor olması da bir başka önemli konu. Önce diyorlar Erdoğan'ı destekledi, sonra gitti CHP'nin adayını destekledi diyorlar. Burada 3 tane yalan. Kronolojik yalan, CHP'nin adayı diyorlar yalan, gizli yaptı diyorlar yalan."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin

Tam kılıçtaroğlu ve feto taktiği kendin söyledin kendin itiraf ettin insan utanır ama neredeee
  • Yanıtla

Nur

Yapma ya millet anladı anlıyacağını fırıldaksın ve ajansın ak partini içindeki ajan dilinlede itiraf ettin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..
Rusya ayağa kalktı! Putin'i zora sokan Türkiye kararı
Dünya

Rusya ayağa kalktı! Putin'i zora sokan Türkiye kararı

Rus turizm acenteleri, Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının devam etmesi nedeniyle Putin'e tepki gösterdi.
Pençe operasyonunda PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Pençe operasyonunda PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay