Bukalemun gibi renk değiştiren Saymaz bu sefer fena yakalandı

Geçmişte FETÖ gibi örgütlere arka çıkan sözde gazeteci İsmail Saymaz, şimdi de Atatürkçü olamaya karar verdi.

Mustafa Kemal üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Saymaz, "Varsın, Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’i emanet ettiği savcılar O’na yönelik saldırılar karşısında sussun. Varsın, üniversiteler lal kesilsin. Varsın, lokmasını cumhuriyete borçlu sendikalar ve iş dünyası, kafasını kuma gömsün. Biz halk çocukları, Mustafa Kemal’i ödünsüz savunacağız." diyerek şimdi de Atatürkçü kesildi.

Saymaz fena yakalandı

Geçmişinde, ülkücü, HDP'li, FETÖ destekçesi, sosyalist gibi ünvanlara sahip Saymaz'ın son numarası Atatürkçülük oldu. Ancak Saymaz'ın daha önce atmış olduğu tweetler yakayı bir kez daha ele vermesine neden oldu.

İşte o tweetler:

Benim "büyük atam yok" filan yok, hiç olmadı, kendime de hiçbir zaman Atatürkçü demedim.

"Atatürk'e karşı çıkmak neden vatana ihanet olsun"

"Atatürk diktatördü ama gel gör ki ben ev taşıyorum"