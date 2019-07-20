Buharlaştırılmış süt nedir?

Yabancı yemek programları ülkemizde birçok farklı ürünün tanınmasına vesile oldu. Daha birkaç sene öncesine kadar haberdar olmadığımız tatlı patates, frenk soğanı gibi ürünler mutfağımıza hızlı bir giriş yaptı. Buharlaştırılmış süt de bu tip yayınlarla yaşamımızda yer bulmaya başladı. Buharlaştırılmış süt; sütten suyun yüzde 60'ının buharlaştırılmasıyla elde edilir. Konserve ürün olarak piyasaya sürülen buharlaştırılmış sütler şekerli ve şekersiz versiyonlarıyla satılır.

Buharlaştırılmış süt nasıl kullanılır?

Aslında buharlaştırılmış süt, yoğun bir yapıya sahip olan sütlerdir. Bu ürünü sütlü tatlılarda, keklerde, pastalarda, çorbalarda ve kurabiyelerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Buharlaştırılmış süt kullanıldığı yiyeceklerde bir krema dokusu oluşturur.

Buharlaştırılmış süt nasıl bulunur?

Buharlaştırılmış / yoğunlaştırılmış sütü büyük marketlerde konserve reyonlarında bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü online alışveriş sitelerinden de temin edebilirsiniz. Ancak buharlaştırılmış sütü içerisinde katkı maddesi bulunmayan bir şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Kendi buharlaştırılmış sütünüzü hazırlayarak...

Buharlaştırılmış süt nasıl hazırlanır?

Arzu ettiğiniz miktarda sütü yapışmaz bir tencerenin içerisine alın. Süt kaynayana kadar ocağı yüksek ısıda tutun. Süt birkaç taşım kaynadıktan sonra sütün altını en kısık ayara getirin. Bu şekilde sütü yaklaşık yarım saat kaynatın. Kaynama işlemi sırasında tencereyi tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırma işlemini atlarsanız tencereniz dibini tutacaktır. Tenceredeki süt oranı azaldığında sütün renginin koyulaşacağını fark edeceksiniz. Renk değişip, süt oranı azalınca buharlaştırılmış sütü elekten geçirip bir kavanoza boşaltın. Buharlaştırılmış sütü buzdolabında 5 gün saklayabilirsiniz. Kırılmaz buzluk kaplarına yerleştirebileceğiniz buharlaştırılmış sütü ise derin dondurucuda beş ay muhafaza edebilirsiniz.