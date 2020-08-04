Buhar istasyonlu Arzum Steamforce kıyafetlere güçlü dokunuş sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Arzum, Steamforce buhar istasyonlu ütü ile iddiasını yeniden ortaya koyarken, ofis ve okul kıyafetleri tek bir dokunuşla kusursuz bir görünüme ulaşıyor.



Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, zahmetsiz ve kolay bir ütüleme deneyimine davet eden firma, yeni Steamforce buhar istasyonlu ütü ile bu yıl ofis ve okul kıyafetlerini kusursuz bir görünüme kavuşturabilecek.



Arzum Steamforce, farkını ilk dakikada göstermeye başlıyor. Sadece 1 dakikada ısınıyor ve zamandan kazandırarak ütülemeye hazır hale geliyor. Optimum Care teknolojisi ile sıcaklık ayarına gerek olmadan pamuktan ipeğe tüm kumaş türlerini ütüleyen Steamforce, Turbo Boost Teknolojisi ile de buharı en derine işleyerek kırışıklıkların ve katlı kumaşların kolaylıkla üstesinden gelmeyi sağlıyor. 5 barlık yüksek buhar basıncına ve 250 gram/dakika buhar gücüne sahip Arzum Steamforce, yüksek performans sağlıyor, ütü yapmayı keyifli hale getiriyor. Aynı zamanda, optimal seramik tabanı ile kumaş üzerinde mükemmel kayganlık ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor.



1,5 litrelik geniş su tankı sayesinde kesintisiz bir ütüleme sağlayarak işleri daha da kolaylaştıran Steamforce buhar istasyonlu ütü, otomatik kapanma özelliği ile de evdeki güvenliği sağlıyor. Farkında olmadan gözetimsiz bırakılan ütü, 5 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor.