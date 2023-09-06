Bugüne kadar seçmeni aptal yerine koyan muhalefete yakın gazetecilerin aklı başına geldi: Erdoğan 300 sene durur!

Seçime kadar hatta seçim akşamı da dahil olmak üzere yaptıkları tüm yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu "13. Cumhurbaşkanı" ilan edenler, muhalefet seçmenini de aptal yerine koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topyekün muhalefet karşısındaki zaferinden sonra ise artık gerçekleri konuşmaya başladılar.

O isimlerden Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya bugünkü canlı yayınında, muhalefet partilerinin hatalar silsilesi yaptığını söyleyip, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde ittifak yapmama kararını değerlendirdi.

Küçükkaya, "Ben aklımdan geçeni söylemezsem burada durmam. Böyle bir muhalefet olmaya devam ederse Erdoğan 300 sene daha durur, yani Allah ömür verirse. Muhalefetin hepsi aynı ama. Hatay'a gittik gördük." dedi.

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