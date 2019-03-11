Bugün yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle geçen hafta negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde 2018 büyüme verileri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dış ticaret açığındaki artışın devam etmesi ve tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalması yatırımcılardaki tedirginliği artırırken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) başta olmak üzere önemli ekonomi kuruluşlarının küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi hafta boyunca pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 gerilerken, haftalık değer kayıpları yüzde 2'yi aştı.

Analistler, ABD tarafında Çinli yetkililer ile devam eden müzakerelere ilişkin sessizliğin devam ettiğine ve ABD'nin Çin ile ticaretinde verdiği açığın ise rekor seviyeye yükseldiğine dikkati çekerek, ABD Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ayın sonuna doğru bir araya geleceğini ve anlaşma sağlanacağına ilişkin iyimserliğin azaldığını ifade etti.

Avrupa tarafında, geçen hafta sakin geçen Brexit gündeminin bu hafta tekrar hareketlenmesi bekleniyor. İngiltere parlamentosunda yarın yapılacak oylama, gündemin odağına yerleşti. Yarın parlamentoda Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda bir gün sonra anlaşmasız ayrılık seçeneğinin oylanması, bunun da reddedilmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. AB yetkililerinden gelen açıklamalar ise uzun süreli bir ertelemenin söz konusu olamayabileceğine işaret ediyor.

Avrupa borsalarında, geçen haftanın son işlem gününde hafta boyunca etkili olan satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankasının yeni tahvil alımı ile ilgili takvimi açıklamasına karşın büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin pay piyasalarında alımları sınırladığını dile getiren analistler, bu hafta Brexit gelişmelerinin yanı sıra veri gündeminin de takip edileceğini bildirdi.

Bugün Çin'de, ABD ile yürütülen müzakerelerde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel yükselen dolar/TL, pay piyasalarını da negatif etkiledi. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,73, haftalık bazda ise yüzde 1,67 değer kaybederek 101.538 puandan kapanırken, geçen haftayı yüzde 1,24 artışla 5,4408'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün 2018'in 4'üncü çeyrek büyüme ve ocak ayı cari işlemler verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisinin öne çıktığını bildirdi. ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin ABD tarafından gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını, 2018'de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini bekliyor. Öte yandan, cari işlemler hesabının ocakta 800 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2018 yılı 4. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ocak ayı cari işlemler dengesi

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

15.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar