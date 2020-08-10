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Bugün tamamlanıyor! Ermenistan'a en net mesaj

İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan ordularının 13 gündür devam eden “TurAz Kartalı-2020 tatbikatı"ında sona gelindi. Ermeni kuvvetlerinin hain saldırılarına hedef olan Tovuz’a yakın konumdaki Gence’nin dahil edildiği tatbikatla Erivan’a net bir şekilde mesaj verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 07:26:00 - 2020-08-10 07:33:14
Bugün tamamlanıyor! Ermenistan'a en net mesaj

Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 13 gün devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı, bugün tamamlanıyor.

Kara ve hava tatbikatı olarak planlanan ve geçmiş yıllara göre çok daha geniş katılımla icra edilen tatbikatın son gününde, görevlerini tamamlayan TSK birlikleri dönüyor. Taarruzi bir harekatın tüm safhalarının icra edildiği tatbikat süresince Türk ve Azerbaycan orduları müşterek harekat konseptlerini başarıyla uyguladı, F-16’lar, İHA, SİHA sistemleri, ATAK helikopterler, milli silah ve güç sistemlerinin harekat kabiliyetleri övgüyle takip edildi.

Yoğun katılımla gerçekleşti

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı TurAz Kartalı-2020, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 29 Temmuz’da başladı. İki ülke kardeşlik bağlarını güçlendirmek üzere her yıl bölük seviyesinde düzenlenen tatbikatlar, bu yıl Ermenistan’ın Tovuz saldırısı ardından en geniş askeri katılımla icra edildi. Azerbaycan’da Ermenistan saldırılarına hedef olan Tovuz’a yakın konumda bulunan Gence bölgesi de tatbikat sahaları arasında yer aldı. Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin müşterek hava tatbikatıyla başlayan ortak tatbikatlara 1-5 Ağustos tarihleri arasında Nahçıvan ve Bakü’de müşterek kara tatbikatları da eklendi.

Tatbikatlarda, güncel tehditler ışığında yazılan savaş senaryoları karşısında müşterek harekat konseptleri sınandı, zırhlı araçlar, top ve havanlarla temsili düşman hedeflerine atışlar yapıldı, komando harekatları düzenlendi. Yığınaklanma, toplanma bölgesi faaliyetleri, yaklaşma harekatı, taarruz ve hedefin ele geçirildiği seçkin gözlemci günüyle tamamlanan tatbikatlarda gece ve gündüz koşullarında harp senaryoları icra edildi ve taarruzi bir harekatın tüm safhaları denendi. Nahçıvan’da ilk kez kara havacılık unsurlarının katıldığı tatbikatta ATAK helikopterler yoğun ilgi gördü. Savaş helikopterleri havadan indirme ve düşman hedefleri ateş alma harekatlarını başarıyla icra etti.

Hava sahasında sıkı kontrol sağlandı

Tatbikatın hava bölümünde Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Gence ve Yevhal üzerinden icra edecekleri uçuşlar ve hedefe yönelik atışlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerini test etti. Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgesi hava sahasında kuş uçurtulmadı. Türk F-16’lar, İHA ve SİHA’lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik ettiği İHA ve SİHA’lar, müşterek harekat hünerlerini sergiledi. F-16 savaş uçakları, taktiksel uçuşlarında; gece ve gündüz ortamında arama ve kurtarma operasyonları icra etti, hava saldırıları ile yer hedeflerini başarıyla imha etti. Fiili atışlı tatbikatlarda Gence tatbikat sahasına atılan bombalar Tovuz’da yankı buldu.

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