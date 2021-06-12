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Yaşam Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumartesi günü yasak var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar, cumartesi günleri kısıtlama olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 01:36:00 -
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar bu sebeple 12 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Marketler kaça kadar açık 12 Haziran

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

31 Mart Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kısıtlamaların revize edildiğini açıklamıştı. Söz konusu yasakların başında ise sokağa çıkma kısıtlamaları geliyor. Hafta içi ve cumartesi günleri kısıtlama 22.00’de başlıyor. Cumartesi gündüz bir kısıtlama uygulanmıyor. Cumartesi 22.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor. Bu sebeple 12 Haziran Cumartesi sabahı 05.00 ile 22.00 arasında bir kısıtlama bulunmuyor. Marketler bu süreçte 21.00’e kadar hizmet verebiliyor. Pazar günleri ise bakkal, market, fırın, kasap vs. 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulunuyor.

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