Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başladı, ne zaman bitecek? Son dakika haberleri...
Sokağa çıkma yasağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü LGS nedeniyle belirli saatler arasında uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde sınırlı sokağa çıkma kısıtlamasının hangi saatler arasında olacağı duyurulmuştu. Peki, 20 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve ne zaman bitecek?
Sokağa çıkma kısıtlaması LGS öncesinde ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına belirli saatler arasında uygulanacak. Daha önceden bilet almış olanlar ile sınava katılacak öğrencinin bir yakını kısıtlamadan muaf olacak. Peki, kısıtlama ne zaman bitecek ve kaç saat sürecek?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?
İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
1 yakını kısıtlamaya tabi olmayacak
Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.
Bakkallar ve marketler bugün açık mı?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.
Bileti olanlar ne yapacak?
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.