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Gündem Bugün semt pazarları açık mı? Arefe günü semt pazarları açık mı?
Gündem

Bugün semt pazarları açık mı? Arefe günü semt pazarları açık mı?

Semt pazarları hangi gün açık? Arefe günü semt pazarları açık mı? Semt pazarları bugün kurulacak mı? soruları arefe günü olması nedeniyle bayram alış verişinde bulunmak isteyenlerce sorgulanıyor. İçişleri Bakalığı da semt pazarların ne zaman kurulacağına ilişkin genelge yayınladı. Peki bugün semt pazarları açık mı? Arefe günü semt pazarları açık mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:06:00 - 2021-05-12 10:09:28
Bugün semt pazarları açık mı? Arefe günü semt pazarları açık mı?

Tam kapanma kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kargoların çalışma durumu hakkında bilgiler verildi. Arefe günü semt pazarları kurulacak mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, il ve ilçelerindeki semt pazarlarının açılıp açılmadığını sorguluyor. Alınan yeni karara göre, tam kapanma döneminde semt pazarları bugün açıldı. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak

Bugün semt pazarları açık mı?

Arefe günü semt pazarları açık mı? İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Arefe günü pazar yerleri açılmayacağı öğrenildi.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, semt pazarlarına ilişkin olarak, “Bayram günü kimse pazara gelmez. Bizim görüşlerimiz bu şekilde.” Karar kapsamına tekstil, ayakkabı ve züccaciye esnafının alınmamasının onları mağdur edeceğine dikkati çeken Karaca, Ramazan Bayramı nedeniyle mal alıp stoklayan bu esnafın ellerinde büyük miktarda ürün kalacağını söyledi. Karaca, özellikle tekstilci esnafı için arife günü pazar yerlerinin açılması talebinde bulunarak, “Bir gün de olsa açık olsun ki ellerindeki ürünün tamamını olmasa dahi bir kısmını satabilsinler” ifadelerini kullandı.

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