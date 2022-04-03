Bugün ne pişirsem? Ramazan 4.gün menüsü:

Mübarek ramazan ayıyla birlikte hem hafif hem de olay yemek tarifleri aranıyor. Peki, iftar için hangi yemekler hazırlanabilir. İşte, hafif kolay nefis yemek tarifleri:

Terbiyeli sebze çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

2 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet kereviz sapı

1 adet kabak

2 sap taze soğan

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

6 su bardağı su

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Tuz

3-4 damla limon

Soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağda soteleyin.

Ardından havuç, biber, kereviz sapı, kabak ve taze soğanı ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Çorba kaynamaya başladığında bir kasede terbiye malzemelerini alıp karıştırın.

Çorbayı bu aşamada blendardan geçirebilirsiniz. sebzeleri küçük küçük doğradıysanız taneli de bırakabilirsiniz.

Terbiyenin içine kaynayan çorbadan bir kepçe ekleyin.

Ardından terbiyeyi tencereye alın.

Terbiyenin ardından çorbayı 10 dakika daha kaynatıp altını kapatabilirsiniz.

Orman kebabı tarifi

Malzemeler:

250 gram dana kuşbaşı

1 adet domates

1 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kavanoz garnitür

1,5 su bardağı su

Sıvı yağ

1-2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Eti düdüklü tencerede bir miktar su ila haşlayın.

Bir tencereye yağı alıp soğanı ve sarımsağı kavurun.

Ardından salçaları ekleyin.

Sivri biber ve domatesi de ekleyip karıştırın.

Etleri ve sıcak suyu ekleyip bir süre pişmeye bırakın. Yemek pişmeye yakın süzdüğünüz garnitür ve baharatları ekleyin.

Ardından bir fırın tepsisine kebabınızı boşaltın ve 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Domatesli bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı bulgur

2 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını alın.

Isınan yağda soğan sarımsağı kavurun.

Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru da tencereye alın.

Birkaç dakika sonra rendelediğiniz domatesi, tuzu ve karabiberi ekleyin.

2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.

Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Kapağın altına bir peçete yerleştirin ve pilavı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Kolay şöbiyet tarifi

Malzemeler:

20 adet baklavalık yufka

50 gram Antep fıstığı

200 gram tereyağı

Muhallebi için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

Şöbiyet hazırlamaya şerbetinden başlamanız gerekiyor. Su ve şekeri ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir tencereye süt ve irmiği alın.

Muhallebi ağırlaşınca ocağı kapatın.

Muhallebinin ardından tereyağını eritin.

Baklava yufkasını tezgaha serin ve üzerine yağ sürün.

Kalan tüm yufkaları arasına yağ sürerek üst üste serin. 20.katın üzerine ise yağ sürmeyin.

Bıçak yardımıyla geniş kareler kesin.

Her bir karenin içine muhallebiden bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.

Muhallebilerin üzerine Antep fıstığı serpin.

Ardından har kareyi üçgen şekilde kapatın. (20 kat birden bir dilim kareyi oluşturuyor)

Tüm tatlıyı tepsiye yerleştirin.

Kalan tereyağını süzgeçten geçirdikten sonra tatlının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.