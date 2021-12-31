Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?
Patates çorbası tarifi | Hem leziz hem de besleyici bir tarif arayanlar “Patates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patates çorbası için hangi malzemeler gerekli? Patates çorbası tüm ölçülü
İçinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; mutlaka patates çorbası tarifini denemelisiniz.
Patates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet patates
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı
- Tereyağı sıvıyağ
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
- Et suyu
Patates çorbası nasıl yapılır?
Soğan, patates ve havucu küp küp doğrayın.
Sıvıyağı tencereye alın ve sebzeleri soteleyin.
Sebzelerin kokusu çıkmaya başladığında tencereye unu ekleyin.
Ardından tencereye 3,5 su bardağı kadar et suyu ekleyin. Et suyu yoksa normal su da olabilir.
Ardından sütü ekleyin.
Sebzeler yumuşayınca tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.
Bir tavaya tereyağını ve naneyi alıp kızdırın.
Pişen çorbanın içerisine naneyi ekleyin. Ancak yağ çok kızgın olduğu için kapağı çorbanın üzerine kapatın ve etrafa sıçramamasına dikkat edin.
Afiyet olsun.