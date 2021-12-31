  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

Patates çorbası tarifi | Hem leziz hem de besleyici bir tarif arayanlar “Patates çorbası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patates çorbası için hangi malzemeler gerekli? Patates çorbası tüm ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:09:00 -
Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

İçinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; mutlaka patates çorbası tarifini denemelisiniz.

Patates çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 2 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı
  • Tereyağı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane
  • Et suyu

Patates çorbası nasıl yapılır?

Soğan, patates ve havucu küp küp doğrayın.

Sıvıyağı tencereye alın ve sebzeleri soteleyin.

Sebzelerin kokusu çıkmaya başladığında tencereye unu ekleyin.

Ardından tencereye 3,5 su bardağı kadar et suyu ekleyin. Et suyu yoksa normal su da olabilir.

Ardından sütü ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı blenderdan geçirin.

Bir tavaya tereyağını ve naneyi alıp kızdırın.

Pişen çorbanın içerisine naneyi ekleyin. Ancak yağ çok kızgın olduğu için kapağı çorbanın üzerine kapatın ve etrafa sıçramamasına dikkat edin.

Afiyet olsun.

Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi
Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi

Kadın - Aile

Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay