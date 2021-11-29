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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? Kolay Şakşuka tarifi
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Kolay Şakşuka tarifi

Kimine göre meze kimine göre sebze yemeği ama ne olursa olsun hep lezzetli.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:32:00 - 2021-11-29 20:49:13
Bugün ne pişirsem? Kolay Şakşuka tarifi

Bugün 'Akşama ne yapsam acaba?' diye düşünenlere Şakşuka tarifini öneriyoruz.

Şakşuka tarifi için malzemeler

  • 4 adet patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 4 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Tuz, istenilen baharatlar
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya koyalım, bir müddet bekletelim Daha sonra sıvı yağı uygun bir tavaya alalım, kızdıralım. Tuzlu sudan alıp kuruladığımız patlıcanlarımızı tavaya alalım. Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayarak az miktarda yağda kavuralım. Yeşil biberleri  doğrayalım ve tavaya alalım. Üzerine rendelediğimiz domatesi ve salçayı da ekleyerek karıştıralım. Bir süre sonra da şeker, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Sıcak suyu da ilave ederek 4-5 dakika kadar pişirelim. Son olarak kızarttığımız patlıcanları da tavaya alalım ve pişirdiğimiz sos ile harmanlanmasını sağlayalım. Afiyet olsun.

 

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