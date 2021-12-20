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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Kremalı brokoli çorbası
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Kremalı brokoli çorbası

'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün çorbası...

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:09:00 - 2021-12-20 11:14:49
'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Kremalı brokoli çorbası

Brokoli yemenin en iyi yolu, onları pişirmek,çorbasını yapmak, hafif şekilde kızartmak veya içinde yer alan besinleri korumak için salatadaki yeşillikler gibi çiğ tüketmektir

Kremalı brokoli çorbası tarifi

Malzemeler

  • 200 gram brokoli
  • 1.5 çorba kaşığı margarin
  • 5 su bardağı et suyu
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı süt kreması
  • 1 kahve fincanı un
  • Tuz

Kremalı brokoli çorbası yapılışı

Et suyunu tencerede kaynatın. Brokoliyi iri çiçekler halinde ayırıp yıkayın ve et suyuna ilave edin. Tuz ekleyin, brokoliler diri kalacak şekilde pişirin. Süt, süt kreması ve unu derin bir kasede mikserle çırpın. Sürekli karıştırarak kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave edin. 5-6 dakika daha pişirip ateşten alın. Blenderden geçirip sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.

 

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