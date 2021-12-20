'Bugün ne pişirsem' diyenlere- Kremalı brokoli çorbası

Brokoli yemenin en iyi yolu, onları pişirmek,çorbasını yapmak, hafif şekilde kızartmak veya içinde yer alan besinleri korumak için salatadaki yeşillikler gibi çiğ tüketmektir

Kremalı brokoli çorbası tarifi

Malzemeler

200 gram brokoli

1.5 çorba kaşığı margarin

5 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı süt kreması

1 kahve fincanı un

Tuz

Kremalı brokoli çorbası yapılışı

Et suyunu tencerede kaynatın. Brokoliyi iri çiçekler halinde ayırıp yıkayın ve et suyuna ilave edin. Tuz ekleyin, brokoliler diri kalacak şekilde pişirin. Süt, süt kreması ve unu derin bir kasede mikserle çırpın. Sürekli karıştırarak kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave edin. 5-6 dakika daha pişirip ateşten alın. Blenderden geçirip sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.