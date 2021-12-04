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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü: Zeytinyağlı pırasa yemeği
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü: Zeytinyağlı pırasa yemeği

Zeytinyağlı pırasa tarifimiz hem pratik hem lezzetli.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:48:00 - 2021-12-04 15:59:56
'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü: Zeytinyağlı pırasa yemeği

Zeytinyağlı pırasa yemeği tarifi

Malzemeler

  • 5-6 sap pırasa,
  • 3 adet havuç,
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağ,
  • 1/2 çay bardağı pirinç,
  • Yarım limonun suyu,
  • 1 tatlı kaşığı tuz,
  • 1 tatlı kaşığı şeker,
  • 1 tatlı kaşığı un,
  • 3 su bardağı su.

Yapılışı

Pırasanın yeşil kısımlarını kesin ve ilk katını ayırın. İyice yıkadıktan sonra iki parmak kalınlığında doğrayın. Havuçları bıçakla kazıyıp ince ince doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede kızdırın. Önce havuçları sonra pırasaları ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Orta hararetli ateşte arada karıştırarak 10-15 dk kavurun. Bu sırada su, şeker, tuz, un ve limon suyunu bir kapta iyice çırpın. Bu karışımı tencereye ekleyip kapağını kapatın. Pırasalar ve havuçlar yarı yarıya pişince pirinci ekleyip karıştırın. Pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Soğuk servis yapın.

Zeytinyağlı olarak bir diğer önerimiz ise;

Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi

Malzemeleri:

Taze yaprak

İç harcı için;

2 bardak pirinç
1 bardak bulgur
1 baş soğan
4 diş sarımsak
2 büyük boy patates
2 tatlı biber
1 acı biber
1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası
1 bardağın 3/4 oranında zeytinyağı
Maydonoz, nane, reyhan, tuz, nar ekşisi
1 limon

Yapılışı

Taze yaprakları demet halinde dizin. Dizilen demetleri ocakta kaynayan suya sıra sıra koyup 2-3 dakika bekletip çıkartın. Çok aşırı yumuşamamasına dikkat edin.

İç harcı için;

Malzemeleri sırası ile ekleyip karıştırarak yaprakları sarın. Tencereye tek tek sarmaları yerleştirin. Tencereyi ocağa verirken 1 limonu daire daire kesip sarmaların üzerine yerleştirip 1 veya 2 bardak su ekleyip kısık ateşte pişirin. Tencereye suyu yaptığınız sarma oranında ilave edin.

Afiyet olsun

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