'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü -Paçanga böreği

Paçanga Böreği Güney Amerika kökenli bir börek. insani vejeteryan olmaktan alikoyan 5 kalem besinden biridir.

Paçanga böreği nasıl yapılır?

Malzemeler

1 adet hazır yufka

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

150 g rendelenmiş kaşar peyniri

150 g doğranmış pastırma

Kızartmak için;

Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

İlk olarak paçanga böreğinin iç harcı hazırlanır. Biberler küçük küçük doğranarak az sıvı yağda sotelenir ve derin bir kap içerisine alınır. Biberler biraz soğuduktan sonra kabuğu soyulan ve küp küp doğranan domatesler, kaşar peyniri ve pastırmalar eklenip karıştırılarak iç harcı hazırlanır. Yufka ile börekler sarılır. Yufka büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen parçaya bölünür. Her parçaya iç harcından bolca yerleştirilerek sigara böreği sarar gibi fakat daha irice sarılır. Hazırlanan paçanga börekleri kızartılır. Hazırlanan börekler bol sıvı yağda kızartılır. Sıcağıyla fazla bekletmeden servis yapmanızı öneririm. Afiyet olsun.