'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Yoğurt çorbası tarifi

Malzemeler

6 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

3 çorba kaşığı pirinç

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı un

Kuru nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Çorbanız için suyu tencereye koyun ve kaynatın. Pirinçleri de ayıklayıp yıkayın. Su kaynayınca pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar haşlayın. Diğer bir taraftan da un, yumurta ve yoğurdu güzelce çırpın. Eğer koyu kıvamlı bir çorba istemiyorsanız unu eklemeyebilirsiniz. Kaynayan sudan yoğurtlu ve yumurtalı karışıma azar azar ekleyip ılıştırın. Daha sonra tencereye ilave edip 10 dakika kadar karıştırarak pişirin. Altını kapattıktan sonra tuzunu ekleyin. En son tereyağını kızdırıp naneleri içinde bir çevirdikten sonra çorbanın üzerine gezdirin. .

Pırasa yemeği tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kilogram pırasa

2 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

Zeytinyağı

Tuz

Limon

Pırasa yemeği tarifi nasıl yapılır?

Pırasaları ayıklayın ve bol suda iyice yıkayın, 3-4 santimetre uzunluğunda kesin. Uygun bir tencereye zeytinyağı, salça ve ince doğranmış havuçları koyup kavurun. Pırasayı ekleyip orta ateşte pişirin. En son pirinç, yarım limonun suyu, tuz ve suyu ilave edip kısık ateşte yumuşaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Makarna tarifi

Makarna malzemeler:

8 su bardağı su

1 silme yemek kaşığı tuz

250 gr. makarna

Makarna nasıl yapılır?

Makarna yapımı için orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır. Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Makarnanın türüne göre ortalama pişme süresi 10-15 dakikadır.

Acılı şalgam suyu tarifi

Acılı şalgam nasıl yapılır?

Bir kap içerisine acı süs biberleri konur ve üzerine sıcak su konularak karıştırılır ve bir kaç gün bekletilir. Bu bekleme esnasında sürekli karıştırılır. Bir kaç gün sonra bir tülbentle karışım süzülerek kalan kısımlar atılır ve şalgam için kullanılacak acı sos yapılmış olur.

Hazır yufkalı kıymalı börek tarifi

Malzemeler

1 paket böreklik hazır yufka (5 adet)

250 gram kıyma

5 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı Sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İç malzemesi

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine)

Hazır yufkalı kıymalı börek tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle sos malzemelerini derince bir kapta çırpıcı yardımı ile güzelce karıştıralım. Soğanları yemeklik doğrayıp tavamıza alalım. Yağını ilave edip biraz kavuralım. Soğanların hafif pembeleşmesi yeterli olacaktır. Kıymasını katıp karıştıralım birazda kıymayı kavuralım. Karabiber, tuz, pul biberini katıp karıştıralım ocaktan alalım. Yağladığımız tepsimize yufkamızın bir tanesini kenarlarından sarkacak şekilde serelim. Üzerine sostan biraz dökelim fırçayla sürelim, ikinci yufkayı üzerine gelişigüzel serelim, onun üzerine sostan yine sürelim kıymanın yarısını döküp düzeltelim. Üzerine üçüncü yufkayı serelim sostan dökelim ve kıymanın kalanını döküp düzeltelim, dördüncü yufkayı da üzerine serelim. Tekrar sostan sürelim ve beşinci ve son yufkayı üzerine serelim. Kalan sosun tamamını döküp düzeltelim. Zamanınız varsa pişirmeden biraz dinlendirelim Sonra yumurta sarısı sürüp 180 derecede kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirelim.