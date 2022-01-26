'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Kırmızı mercimek çorbası tarifi

Kırmızı mercimek çorbası, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden.

Yapımı için malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 su bardağı tavuk veya et suyu

Yarım limon

Tuz

Üzeri için;

Nane

Pul biber

Kırmızı mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Mercimekleri güzelce yıkayıp süzün. Ardından tencereye alın. Üzerine doğranmış soğan, havuç, zeytinyağı, limon, baharat, tuz ve suyu ekleyip kaynatın. Suyu yetersiz gelirse ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeler piştikten sonra çorbanızı blender'dan geçirin. Daha sonra üzerine az sıvı yağ ile kızartılmış kuru nane dökerek servis edebilirsiniz.

Kereviz, kışın en çok tüketilen sebzelerin başında kereviz geliyor.

Kereviz yemeği tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kilogram kereviz

3 adet havuç

1 adet soğan

Kereviz sapı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet patates

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

Kereviz yemeği tarifi nasıl yapılır?

Kerevizi ayıklayıp küp küp doğrayın. Pişirene kadar limonlu suda bekletin.Soğanı yemeklik doğrayın. Şeker,zeytinyağı ve tuzu tencereye alın. Soğanı da ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Patatesi de kereviz gibi küp küp doğrayın. Havuçları da enine doğrayıp soğanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Ardından patatesi kereviz ve kereviz saplarını da ekleyin. Daha sonra su ve şekeri de ilave edip kısık ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin. En son kereviz saplarını içinden çıkarın ve tuz ekleyin....

Yeşil salata tarifi

Yeşil salata, hepimizin sofralarında kendisine yer bulabilen lezzetlerden

Yapımı için malzemeler

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

1 adet yeşil soğan

1 demet maydanoz

Yarım demet marul

1 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Yeşil salata tarifi nasıl yapılır?

Salatalık, yeşil biber, yeşil soğan, maydanoz ve marulu doğrayın. Baharatları, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırıp sos haline getirin. Salatanın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

Başka yemeklerin yanında tüketilmekle birlikte tek başına da mükemmel bir öğün olabilir.

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

3 adet sivri biber

3 adet kırmızı biber

2 adet patlıcan

2 adet kabak

1 yemek kaşığı salça

2 adet domates

Tuz

Karabiber

2,5 su bardağı sıcak su

Sebzeli bulgur pilavı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Ardından da soğanı da küçük küpler halinde doğrayın. Tavada kızdırdığınız yağda önce soğanı ve sebzeleri soteleyin. Yıkadığınız bulgurun suyunu süzdürdükten sonra tencereye aktarın. Tuz, salça, karabiber ve naneyi ilave ettikten sonra tüm malzemeyi 3 dakika kadar kavurun. Sıcak suyunu da ekleyerek kısık ateşte 12-13 dakika pişirin. Suyunu çektikten sonra üzerine kağıt havlu kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Kayseri'nin meşhur tatlılarından biri olan nevzine genellikle misafirlere ikram edilir.

Nevzine tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmezi

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Nevzine tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Su, şeker ve limon suyunu bir tencerede ocağa alıp ve kaynatın. Ocağı kapattıktan sonra pekmezi ekleyip soğumaya bırakın. Hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu koyup karıştırın. Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Hamurunuzu yağlanmış fırın kabına elinizle bastırarak yayın ve üzerini çatal yardımı ile çizerek dikey şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı çıkan tatlıyı keserek soğumuş olan şerbeti üzerinde eşit bir şekilde gezdirin.Şerbetini çeken tatlının servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun.