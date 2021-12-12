'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Günün menüsü: Fırında Çöp Şiş Köfte ve Patates tarifi...

Fırında Çöp Şiş Köfte ve Patates nasıl yapılır?

Malzemeler

Köftesi İçin:

400 gram az yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ufalanmış kuru ekmek

1 adet yumurta

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, kimyon

Baharatlı Patates İçin:

3 adet orta boy patates

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik, kırmızı pul ve toz biber

Yapılışı

Öncelikle soğan ve sarımsağı rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz ve diğer köftelik malzemelerle birlikte yoğurma kabına alarak güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfteden parçalar koparıp elimizle boru şekline getiriyoruz. Sonra şişe geçirip inceltip uzatıyoruz ve bastırarak şişe yapışmasını sağlıyoruz. Köfteler beklerken patatesleri soyup çok büyük olmayacak şekilde dilimliyoruz. Az sıvı yağ döktüğümüz bir kapta baharatlarla beraber güzelce harmanlıyoruz ve şişe geçiriyoruz. Hazırladığımız şişleri fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve 200 derece fırında pişiriyoruz. Arada kontrol edip çeviriyoruz ki her tarafı eşit pişiyor. Sıcak sıcak servis yapıyoruz . Afiyet olsun.