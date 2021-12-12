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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Eğer 'Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem?' diyorsanız bu menü tam size göre! Fırında Çöp Şiş Köfte ve Patates tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:49:00 - 2021-12-12 12:56:50
'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Günün menüsü: Fırında Çöp Şiş Köfte ve Patates tarifi...

Fırında Çöp Şiş Köfte ve Patates nasıl yapılır?

Malzemeler

Köftesi İçin:

  • 400 gram az yağlı dana kıyma
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı ufalanmış kuru ekmek
  • 1 adet yumurta
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • Baharatlı Patates İçin:
  • 3 adet orta boy patates
  • Sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, kekik, kırmızı pul ve toz biber

Yapılışı

Öncelikle soğan ve sarımsağı rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz ve diğer köftelik malzemelerle birlikte yoğurma kabına alarak güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfteden parçalar koparıp elimizle boru şekline getiriyoruz. Sonra şişe geçirip inceltip uzatıyoruz ve bastırarak şişe yapışmasını sağlıyoruz. Köfteler beklerken patatesleri soyup çok büyük olmayacak şekilde dilimliyoruz. Az sıvı yağ döktüğümüz bir kapta baharatlarla beraber güzelce harmanlıyoruz ve şişe geçiriyoruz. Hazırladığımız şişleri fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve 200 derece fırında pişiriyoruz. Arada kontrol edip çeviriyoruz ki her tarafı eşit pişiyor. Sıcak sıcak servis yapıyoruz . Afiyet olsun.

 

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