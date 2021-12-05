'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

İşte domateslerle yapabileceğiniz enfes sütlü domates çorbası tarifi…

Sütlü domates çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

5 adet domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak su (arzuya göre et ya da tavuk suyu)

2 çay bardağı sıcak süt

Tuz

Servisi için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sütlü domates çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Domatesleri rendeleyin. Tereyağını tencerede eritin. Yağa unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri de ekleyip 5 dakika kadar pişirin. Bu esnada sütü ufak bir cezvede ısıtın. Domateslere sıcak suyu ve sütü ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kaynayana kadar orta ateşte pişirdiğiniz çorbanın altını kısın. 15 dakika da kısık ateşte pişirdiğiniz domates çorbasını iyice pürüzsüz olana kadar blender’dan geçirin. Son olarak tuzunu ekleyip iyice karıştırın. Çorbayı kaselere bölüştürün. Afiyet olsun.

Sütlü domates çorbası kalorisi

Bu yemek 6 malzeme ile yapılır. Bu yemeğin 100 gramı 23.0 kalori ihtiva eder. 1 porsiyonu ise 343.3 gram olup 78.9 kalori içermektedir.