'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara: Sağlık Bakanlığı rehber yayınlandı! Çorbadan tatlıya menü önerisi

Sağlık Bakanlığı " Türkiye Sağlıklı Beslenme Rehberi" hazırladı. Yaşa ve cinsiyete göre nasıl beslenilmesi gerektiğine detaylıca değinilen rehberde yeni nesil yiyeceklere de değinildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberde almamız gereken kalori ve besin içeriği anlamında bize çok doğru yönlendirmeler yapıyor. Uzmanlar rehberi olumlu karşıladı. Rehberde beslenmeye dair her şeyi bulmak mümkün. Sağlık için risk oluşturabilecek, sürdürülebilir olmayan diyetler hakkında bilgilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığı rehber hazırladı: "Bekar menüsü" nasıl olmalı?

CNN TÜRK haberine göre; Sağlık Bakanlığı beslenme rehberinde aslında obeziteden uzaklaşmak ve sağlıklı kalmak için neler tüketmemiz gerektiği söyleniyor. Türkiye sağlık rehberinde ayrıca bekar erkekler için bir "bekar menüsü" paylaşıldı.

Menüde öğlen etli bir sulu yemek ve salata, Akşam yemeğinde çorba, tavuk sote, makarna ve salata, Ara öğün olarak meyve, gece ise yoğurt önerildi. Ancak günlük beslenme, belirtilen bu menüden oldukça uzak. Bir de bekar öğün için bir de parantez açılıyor. Çünkü hızlı tüketim temiz yememiz için uzmanlar ara öğünde önünde tost tüketebileceğimizi söylüyor fakat bir de altını çizdikleri nokta var.

Uzman Diyetisyen Merve Altay, “Kadınlarda maksimum 1000 kalori almaları gerekirken erkeklerde bu 1800 ve 2200 kalori arasına çıkabiliyor. Bekar menüsüne mutlaka sabah kahvaltıda bir yumurta, bir parça peynir, birkaç tane zeytin ve 2-3 dilim ekmekten oluşmuş oluyor. Bu ekmeği mutlaka tam bu da ekmeğine dikkat etmemiz gerekmekte. Tostun yanına kızarmış patates kızartması değil, daha çok sebze ve lif içeriği yüksek gıdaların tüketilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.