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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem?

Kabak spagetti tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; mutlaka kabak spagetti tarifini denemelisiniz. Peki, kabak spagetti nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak spagetti tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:01:00 -
Bugün ne pişirsem?

Lezzetli ve hafif bir tarif arıyorsanız; mutlaka kabak spagettiyi denemelisiniz.

Kabak spagetti tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet kabak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Sos için:

  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 diş sarımsak
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Kabak spagetti nasıl yapılıyor?

Öncelikle kabakları güzelce soyun. Ardından meyve soyacağıyla kabaklardan ince şeritler çıkarın.

Zeytinyağını bir tavaya alın.

Kabakları ve bir miktar tuzu hafifçe kavurun.

Kabak pişerken domatesleri rendeleyin.

Bir başka tencereye yağ alıp sarımsağı kavurun.

Domates, salça ve baharatları da ekleyin.

Sosun içerisine bir miktar sıcak su ekleyin.

Kıvam alan sosun içerisine kabakları ekleyip karıştırın.

Arzu ederseniz kaşar peyniri rendesi de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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