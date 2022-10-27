  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bugün metro marmaray otobüs ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi?
Yaşam

Bugün metro marmaray otobüs ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28-29 Ekim tarihlerinde toplu ulaşımının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün kaçtan sonra ulaşım ücretsiz? İstanbul Ankara toplu ulaşım ücretsiz mi 28 Ekim Cuma

Yeniakit Publisher
2022-10-27 23:43:00 - 2022-10-27 23:46:26
Bugün metro marmaray otobüs ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi?

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçirilecek. Vatandaşlar ise resmi tatil sebebiyle toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Bugün metro marmaray otobüs ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi?

İETT’den ücretsiz ulaşıma iliştin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi" denildi. 28 Ekim Cuma gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY) ile 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara’da Başkentray da vatandanşlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?
28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?

Yaşam

28 Ekim Cuma okullar tatil mi? Yarın okullar kaç ders kaç saat?

28 Ekim Cuma günü resmi tatil saat kaçta başlayacak?
28 Ekim Cuma günü resmi tatil saat kaçta başlayacak?

Yaşam

28 Ekim Cuma günü resmi tatil saat kaçta başlayacak?

Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı
Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı

Gündem

Toplu taşıma arızası tramvaya da sıçradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23