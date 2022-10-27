Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçirilecek. Vatandaşlar ise resmi tatil sebebiyle toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Bugün metro marmaray otobüs ücretsiz mi? 28-29 Ekim toplu ulaşım ücretsiz mi?

İETT’den ücretsiz ulaşıma iliştin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul’da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi’ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi" denildi. 28 Ekim Cuma gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY) ile 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Ankara’da Başkentray da vatandanşlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.