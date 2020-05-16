10 Mart’ta bu yana Türkiye koronavirüse karşı önemli bir mücadele veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının kontrol altına alındığını ancak maske ve sosyal mesafe kurallarının yaşamlarımızda yer almaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonları ve resmi tatillerde olası bir kalabalığın önüne geçip bulaş zincirini kırabilmek adına ise sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs sebebiyle bu kez 4 gün uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı şehir sayısı ise 31’den 15’e düştü.

Pek çok vatandaşlar internette “Marketler hangi gün açık?” , “Bugün marketler açık mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Bugün marketler açık mı? Marketler hangi gün açık?

15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.