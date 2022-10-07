  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:

Futbolseverler 7 Ekim Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig 9.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2022-10-07 07:45:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:

Futbolseverler 7 Ekim Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig’de kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:

Süper Lig

20.00 Gaziantep FK-Adana Demir            beIN Sports 1

1.Lig

20.00 Adanaspor-Bandırmaspor               TRT Spor, beIN Sports 2

Fransa Ligue 1

22.00 Lyon-Toulouse     beIN Sports 5

İspanya La Liga

22.00 Osasuna-Valencia               S Sport, CBC Sport

Almanya Bundesliga

21.30 Hoffenheim-Werder Bremen       beIN Sports 4, tivibu spor 2

Hollanda Eredivisie

21.00 Groningen-RKC WaalwijkBilyoner

Portekiz Premeira Liga

22.15 Gil Vicente-Estoril               Bilyoner

İngiltere Championskip

22.00 QPR-Reading         TV 8,5

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23