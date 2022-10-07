Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:
Futbolseverler 7 Ekim Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig 9.hafta maçları
Futbolseverler 7 Ekim Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig’de kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:
Süper Lig
20.00 Gaziantep FK-Adana Demir beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Adanaspor-Bandırmaspor TRT Spor, beIN Sports 2
Fransa Ligue 1
22.00 Lyon-Toulouse beIN Sports 5
İspanya La Liga
22.00 Osasuna-Valencia S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
21.30 Hoffenheim-Werder Bremen beIN Sports 4, tivibu spor 2
Hollanda Eredivisie
21.00 Groningen-RKC WaalwijkBilyoner
Portekiz Premeira Liga
22.15 Gil Vicente-Estoril Bilyoner
İngiltere Championskip
22.00 QPR-Reading TV 8,5