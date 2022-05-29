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Spor Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:

Futbolseverler bugün yani 29 Mayıs Pazar günü hangi liglerde maçlarda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig play-off maçları bugün mü? Play-off maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 10:06:00 -
Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:

Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu sona erdi. Bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:

TFF 1.Lig play-off yarı final rövanş

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor  TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1

18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor       TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1

Fransa Play-off

20.00 Saint-Etienne-Auxerre      beIN Sports 3, Bilyoner

TFF 2.Lig play-off

21.00 Karacabey BLD-Bordumspor A Spor

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