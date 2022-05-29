Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:
Futbolseverler bugün yani 29 Mayıs Pazar günü hangi liglerde maçlarda oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig play-off maçları bugün mü? Play-off maçları hangi kanalda?
Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu sona erdi. Bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 28 Mayıs Pazar günün maçları:
TFF 1.Lig play-off yarı final rövanş
15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1
18.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor TRT Spor, beIN Sports 1, beIN Max 1
Fransa Play-off
20.00 Saint-Etienne-Auxerre beIN Sports 3, Bilyoner
TFF 2.Lig play-off
21.00 Karacabey BLD-Bordumspor A Spor