Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ülkemizde bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Kargo bekleyenler, bankacılık işlemi yapacak olanlar ise resmi tatil sürecinde hangi kurumların açık olacağını, kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor.

Bugün kargolar gelir mi? 28-29 Ekim kargo PTT bankalar açık mı?

28 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibariyle resmi tatil başlayacak. Resmi tatillerde bankalar, PTT şubeleri, noterler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışmıyor. Eczaneler nöbet sistemine göre çalışırken hastanelerin acil servisleri açık oluyor. Kargo şirketleri ise kimi resmi tatillerde çalışmazken bazen hizmetlerini sürdürebiliyor. Bu sebeple kargo beklediğiniz firmayı arayarak ya da web sitesi üzerinden gönderi sorgulatarak teslimat gününü öğrenmeniz mümkün.