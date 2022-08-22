Bugün kapısına kilit vurup kaçanlar, yarın bir karış toprak bulamayacak

Oğuzhan Gültekin Ankara

3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ve 1085 gündür evlatları için her türlü zorlu şartlara göğüs geren aileler, evlat nöbetinin 4. yılına günler kala Türkiye’ye destek çağrısında bulundu.

Biz bir oldukça güçlüyüz

Hacire Akar’ın evladını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı oturma eyleminin ardından cesaretlenen birçok acılı anne 3 yılı aşkın süredir HDP Diyarbakır İl binası önünde sıcak, soğuk, yağmur, çamur, hastalık demeden, PKK’nın tehditlerine boyun eğmeden evlatları için HDP/PKK’ya karşı mücadele etmeye devam ediyor. Eli kanlı katillere karşı verilen onurlu mücadele sonucunda 35 aile evladına kavuştu. 300’den fazla aile ise evladını kurtarmak için mücadelesine devam ediyor.

HDP/PKK’nın bölgede ve ülkenin dört bir yanında binlerce genci ailesinden kopardığını, binlerce anneyi evlat acısına boğduğunu belirten anne Necibe Çiftçi, “Bizi dünyada çekilmesi en zor olan acıyla baş başa bıraktılar. Bizim gibi binlerce aile var. Biz bir oldukça güçlüyüz. Biz güçlendikçe onların korkuları büyüyor. Yıllardır Diyarbakır Anneleri olarak burada evlatlarımız için eli kanlı katillere karşı mücadele veriyoruz. Başkalarının çocukları kaçırılmasın, başka annelerin yürekleri yanmasın diye de mücadele veriyoruz, onların da seslerine ses olmaya çalışıyoruz. Burada çok insan evladına kavuştu, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Buradan yüreği evlat hasretiyle yanan diğer annelere, babalara sesleniyorum. Biz onlardan güçlüyüz. Devlet burada bizimle beraber. Hiçbir kokunuz olmasın gelin hep beraber hainlerin kökünü kazıyalım” dedi.

Devlet her taşın altına bakıyor

8 yıldır hasret kaldığı evladı için nöbet tutan acılı anne Rahime Taşçı ise şunları söyledi: “8 yıldır evladımı kurtarmak için çalmadığım kapı kalmadı. En sonunda burada benim gibi olan diğer anneleri gördüm ve yanlarına geldim. Hepimizin amacı aynı. Evladımızı tekrar bağrımıza basmak. Onlarca aile bu mücadele sonunda evladına kavuştu. Sıra bize de gelecek bundan şüphemiz yok. Biz evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Bugün burada bizden kaçıp kapısına kilit vuranlar, yarın barınacak bir karış toprak bulamayacak. Bundan da eminiz. Sağolsun devletimiz bizi asla yalnız bırakmıyor. Biz burada, devletimiz dağ bayır demeden karış karış her taşın altına bakarak hainlerle mücadele ediyor. Bu hainler zamanında çok annenin yüreğini yaktı. Çok insan bunlar yüzünden evladına hasret yaşlandı. Evladı giderken arkasından sadece gözyaşı döktü. Bu mücadele ile artık kimse bu acıları yaşamıyor. Dağdaki evlatları da kurtarmak için birlikte mücadele edelim istiyoruz.”