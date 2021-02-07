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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı 7 Şubat
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı 7 Şubat

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka sayılarını açıklıyor. Milyonlarca kişi 'Bugün kaç korona vakası var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Günlük korona vaka sayısı | Türkiye günlük korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:13:00 -
Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı 7 Şubat

Bugün kaç kişi vefat etti? Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 Mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? Günlük korona vaka sayısı 7 Şubat

Son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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